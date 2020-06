DATAGROUP SE: DATAGROUP steigt bei Multi-Cloud Experten Cloudeteer einDGAP-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme DATAGROUP SE: DATAGROUP steigt bei Multi-Cloud Experten Cloudeteer ein23.06.2020 / 07:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.DATAGROUP steigt bei Multi-Cloud Experten Cloudeteer einPliezhausen, 23. Juni 2020. IT-Dienstleister DATAGROUP übernimmt 24% der Gesellschaftsanteile des Cloud Native Start-ups Cloudeteer und sichert sich eine Option auf die weiteren 76% der Geschäftsanteile. Cloudeteer erweitert die Public Cloud Expertise von DATAGROUP und bringt eigenentwickelte Module zum Aufbau und Betrieb komplexer Cloudstrukturen ins Unternehmen.Das Unternehmen aus Hamburg bringt 26 Experten für Multi-Cloud Lösungen sowie der Beratung zur Cloudifizierung von Unternehmen, IT Governance, IT Sicherheit und regulatorische Voraussetzungen mit. Cloudeteer entwickelt außerdem Prozess- und Softwarelösungen für die Cloud, darunter den sogenannten OPS.Stack, der auch die Nutzung des Multi-Cloud-Dashboards mit Echtzeitdarstellung der wichtigsten Kennzahlen über verschiedene Cloudmodelle hinweg ermöglicht. Die Module können auch zur Analyse und Optimierung von hybriden sowie Private Cloud-Lösungen eingesetzt werden.Für DATAGROUP ist Cloudeteer die 25. Unternehmenstransaktion seit dem Börsengang. Im Gegensatz zu der bisherigen Vorgehensweise soll Cloudeteer nicht eingegliedert werden, sondern den Start-up-Charakter beibehalten. Dadurch kann Cloudeteer als flexibles Schnellboot in dem Public Cloud-Markt für die stark wachsenden Kundenanforderungen eingesetzt werden. Bereits in der Vergangenheit haben die beiden Unternehmen erfolgreich in Cloud-Projekten zusammen gearbeitet und von der gegenseitigen Expertise profitiert."Der Aufbau und Betrieb komplexer Cloud-Strukturen ist eine der Kernkompetenzen von DATAGROUP, die wir sukzessive weiter ausbauen. Wir sehen Cloudeteer als strategische Ergänzung zu unserer eigenen Expertise, die wir gezielt immer weiter ausbauen. So haben wir in diesem Jahr zum Beispiel rund 50 Azure Administratoren ausgebildet.", erklärt Max H.-H. Schaber, Vorstandsvorsitzender von DATAGROUP. "Die Mobilisierung von Arbeitsplätzen und Geschäftsanwendungen durch den Einsatz von Cloud-Technologien ist eines der Themen, die durch die Corona Pandemie noch mehr an Fahrt aufgenommen haben und wir sind sehr gut positioniert, um von diesen Geschäftschancen zu profitieren."ÜBER DATAGROUPDATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 2.700 Mitarbeiter an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z. B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 600.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around"- bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des ITService-Marktes teil.KONTAKTDATAGROUP SE Claudia Erning Investor Relations Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen T +49-7127-970-015 F +49-7127-970-033 Claudia.Erning@datagroup.de23.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: DATAGROUP SE Wilhelm-Schickard-Str. 7 72124 Pliezhausen Deutschland Telefon: +49 (0)7127 970 000 Fax: +49 (0)7127 970 033 Internet: www.datagroup.de ISIN: DE000A0JC8S7 WKN: A0JC8S Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 1076103Ende der Mitteilung DGAP News-Service1076103 23.06.2020