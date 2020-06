Facebook vs. Amazon: Zalando als lachender Dritter? + aus der Praxis: 4 Fragen zur Analyse des Aufsichtsrats von Henning Lindhoff, Redakteur Der Privatinvestor, am Dienstag, den 23. Juni 2020. Schlechte Nachrichten sind keine Nachrichten. Die steigenden Infektionszahlen in den USA, neue Ausbrüche in Südkorea und die lokalen Hotspots in Europa werden geflissentlich ignoriert. Neue Kurstiefs an den Börsen werden gefeiert. Immer mehr Privatanleger steigen jetzt ohne fundamentale Analysen ein. Neue ...

Den vollständigen Artikel lesen ...