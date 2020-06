NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Uniper von 20 auf 23 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Ein starkes erstes Quartal, erholte Rohstoffpreise und niedrigere Kapitalkosten sprächen für ein höheres Kursziel, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des konventionellen Energieerzeugers handele aber deutlich über dem Kursziel, weshalb die Empfehlung weiter "Underperform" laute./bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 02:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / 02:17 / ET



ISIN: DE000UNSE018

