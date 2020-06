In den Ländern, in denen die S Immo tätig ist, sind nun Gastronomie und Hotellerie wieder geöffnet. Nachzügler war Rumänien, wo die strengen Restriktionen wesentlich länger anhielten, teilt die Immo-Gesellschaft mit. Seit 15. Juni sind nun auch hier die Hotels wieder uneingeschränkt in Betrieb und alle Geschäfte offen. Das wirkt sich positiv auf das Shoppingcenter Sun Plaza der S Immo in Bukarest aus. Mit Ausnahme der Gastronomie haben alle Shops wieder geöffnet: "Das Sun Plaza ist eines der größten und wichtigsten Einkaufszentren in Bukarest. In der ersten Woche besuchten rund 185.000 Menschen unser Shoppingcenter - das sind bereits über 70 % des Footfalls vor der COVID-19-Krise. Wir gehen von einer ...

