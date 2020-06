Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX startet mit deutlichen Aufschlägen in den Dienstag. Robuste Konjunkturdaten aus Europa stützten. Es gibt eine neue alte Baustelle am Markt: Neben Corona rückte plötzlich der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in die Aufmerksamkeit des Marktes. Die Pandemie-Ängste hatten zuletzt wegen gestiegener Infektionszahlen wieder zugenommen, das Risiko eines zweiten kompletten Lockdowns scheint der Markt aber als gering einzuschätzen.