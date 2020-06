Der Milliardenskandal rund um Wirecard geht in die nächste Runde. Nachdem die Aktie über 80 Prozent an Wert verloren hat und aktuell noch bei 17 Euro steht, müssen die bisherigen Konzernmanager Markus Braun und Jan Marsalek mit schwerwiegenden Haftbefehlen rechnen. Auch der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY droht eine massive Klagewelle. +++ Update 10:00 +++ Am Dienstagmorgen gab die Staatsanwaltschaft München bekannt, dass sie den zurückgetretenen ...

