Wien (www.anleihencheck.de) - Heute stehen die Ergebnisse der PMI Umfragen am Datenkalender, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Erfreuliche Vorzeichen für eine verbesserte Geschäftsstimmung in den USA für Juni hätten bereits regionale Stimmungsindikatoren aus New York und Philadelphia geliefert. Würden die PMIs diesen Vorgaben folgen, so könnte die wichtige Marke von 50 erreicht werden. Auch in der Eurozone würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG bei den Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices mit einem starken Zuwachs rechnen. Vor allem im Dienstleistungsbereich sollten die Wirtschaftsaktivität im Juni klar über dem Vormonat liegen. Für das verarbeitende Gewerbe seien die Analysten weniger optimistisch. Nachdem die Produktion vielerorts bereits im Mai maßgeblich hochgefahren worden sei und Beschäftigung sowie Neuaufträge nicht stark angezogen hätten, würden sie ein geringeres Verbesserungspotenzial als im Dienstleistungssektor sehen. ...

