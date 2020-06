- Piedmont und Primero haben Absichtserklärung hinsichtlich Lieferung von geplantem Spodumenkonzentrator von Piedmont auf Detailplanungs-, Beschaffungs- und Errichtungs- ("EPC")-Basis unterzeichnet- Primero wird Betrieb von Spodumenkonzentrator für einen Zeitraum von bis zu 6 Jahren nach der Errichtung in Auftrag geben- Primero ist weltweit führend bei Design, Errichtung und Betrieb von Spodumenkonzentratorprojekten- Absichtserklärung verringert Ausführungsrisiko von integriertem Lithiumhydroxidgeschäft von Piedmont erheblichPiedmont Lithium Limited ("Piedmont" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit der Primero Group ("Primero") hinsichtlich des geplanten Spodumenkonzentrators des Unternehmens im historischen Carolina-Zinn-Spodumen-Gürtel in North Carolina (USA) unterzeichnet hat.Piedmont und Primero arbeiten seit Anfang 2018 zusammen und Primero fungierte als leitender technischer Berater für die Rahmenuntersuchungen, das Konzentratordesign und die Abwicklung metallurgischer Tests von Piedmont. Angesichts dieser starken Beziehung haben Piedmont und Primero die Absichtserklärung unterzeichnet, auf exklusiver Basis zusammenzuarbeiten, um eine verbindliche Dokumentation hinsichtlich der endgültigen Machbarkeitsstudie (Definitive Feasibility Study, die "DFS"), das technische Front-End-Design, die EPC-Bereitstellung, die Inbetriebnahme, das Hochfahren und den Vertragsbetrieb des Spodumenkonzentrators zu vereinbaren.Primero ist als weltweiter Marktführer beim Design, der Errichtung, der Optimierung und dem Vertragsbetrieb globaler Spodumenkonzentratorprojekte anerkannt. Zu den Kunden von Primero zählen die bestehenden Betriebe von Pilbara Minerals, Altura, Alliance Minerals und Galaxy sowie technische Dienstleistungen für Sigma Lithium, Savannah Resources, Core Lithium und viele weitere. Die EPC- und Vertragsbetriebsdienstleistungen von Primero bei der Mine Bald Hill von Alliance Minerals haben innerhalb von zwei Monaten nach der Inbetriebnahme der Anlage eine beachtliche Nennkapazität erreicht.Cameron Henry, Managing Director von Primero, sagte: "Piedmont ist ein erstklassiges Projekt, umgeben von Infrastruktur und in der Nähe potenzieller Kunden in der Auto Alley in den USA gelegen. Wir freuen uns darauf, die Beziehung, die wir in den vergangenen drei Jahren mit Piedmont Lithium aufgebaut haben, fortzusetzen und unser Know-how bei der Umsetzung von Projekten und Betrieben zu nutzen, um das einzige Spodumenprojekt von Piedmont weiterzuentwickeln, das zurzeit in den USA erschlossen wird."Keith D. Phillips, President und CEO von Piedmont, sagte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Primero bei der Weiterentwicklung unseres integrierten Lithiumhydroxidprojekts. Primero ist weltweit führend bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb von Spodumenkonzentratanlagen, ist an vielen der produzierenden Betriebe in Western Australia beteiligt und hat leitende Funktionen bei Projekten in Kanada, Brasilien und Portugal inne. Dies ist ein wichtiger Meilenstein beim Aufbau unseres Projektausführungsteams, wobei der Schwerpunkt auf der Arbeit mit bewährten Prozessen und erfahrenen Profis liegt."Die in der Absichtserklärung in Erwägung gezogenen EPC- und Betriebsvertragsmodelle bieten Primero Anreize, Sicherheits-, Zeitplan-, Budget-, Prozessleistungs-, Produktions- und Sanierungsziele zu erreichen. Die in der Absichtserklärung in Erwägung gezogenen Vereinbarungen schaffen einen Lieferrahmen, der die mit dem Konzentrator verbundenen technischen, betrieblichen und kommerziellen Risiken erheblich verringert. Das Unternehmen bewertet weiterhin andere strategische Partnerschaften, die die Leistung bei der Planung, der Errichtung und dem Betrieb anderer Aspekte des integrierten Lithiumhydroxidgeschäfts von Piedmont verbessern könnten.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte anKeith D. PhillipsPresident & CEOT: +1 973 809 0505E: kphillips@piedmontlithium.comTimothy McKennaInvestor & Government RelationsT: +1 732 331 6457E: tmckenna@piedmontlithium.comÜber Piedmont LithiumPiedmont Lithium Limited (ASX: PLL, Nasdaq: PLL) besitzt eine 100-Prozent-Beteiligung am Lithiumprojekt Piedmont (das "Projekt"), das sich innerhalb des erstklassigen Zinn-Spodumen-Gürtel Carolina (der "ZSG") und entlang des Abschnitts zu den Minen Hallman Beam und Kings Mountain befindet und historisch gesehen zwischen den 1950er und 1980er Jahren den Großteil des Lithiums der westlichen Welt lieferte. Der ZSG wird als eine der größten Lithiumprovinzen der Welt beschrieben und liegt etwa 25 Meilen westlich von Charlotte (North Carolina). Aufgrund seiner günstigen Geologie, der Mineralogie mit ausschließlich Spodumen, der erprobten Metallurgie und des einfachen Zugangs zu Infrastruktur, Strom, F&E-Zentren für Lithium und Batteriespeicher, großen Hightech-Bevölkerungszentren sowie Lithiumverarbeitungseinrichtungen handelt es sich um einen erstklassigen Standort für die Errichtung eines ganzheitlichen Lithiumbetriebs.Über die Primero GroupDie Primero Group (ASX: PGX) bietet technische Planungen, Errichtungen und betriebliche Dienstleistungen für die Mineral-, Energie- und Infrastrukturbranche. Primero verfügt angesichts eines ergänzenden Dienstleistungsangebots, das zivile, strukturelle, mechanische und elektrische Lösungen umfasst, über Know-how bei der Projektumsetzung und -lieferung. Primero bietet diese Dienstleistungen einem vielfältigen Kundenstamm an, der von mittelständischen Unternehmen bis hin zu internationalen Bergbau- und Energieunternehmen reicht.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Überzeugungen von Piedmont bezüglich zukünftiger Ereignisse. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Piedmont liegen, was dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Aussagen abweichen. Piedmont übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen nachträglich zu aktualisieren oder zu revidieren, um die Umstände oder Ereignisse nach dem Datum dieser Bekanntmachung widerzuspiegeln.Diese Pressemeldung wurde vom President & CEO des Unternehmens, Keith D. 