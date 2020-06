In einem aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die 4,25%-Anleihe 2019/24 der Katjes International GmbH & Co. KG (WKN A2TST9) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von 5 möglichen Sternen.Über die Jahre hinweg habe die Katjes International GmbH & Co. KG ein gesundes sowie diversifiziertes Beteiligungsportfolio aufgebaut, mit dem die Gruppe operativ sehr erfolgreich gewachsen sei, so die Analysten. Ziel sei weiterhin, neue interessante Unternehmen in großen Märkten zu finden und diese erfolgreich einzubinden, was durch ein erfahrenes Management umgesetzt werde. Aufgrund der operativen Performance-Steigerungen und des international ausgelegten risikodiversifizierten Ansatzes in Verbindung mit der Anleihe-Rendite erhalte die Katjes International-Anleihe 2019/24 weiterhin 3,5 KFM-Sterne.

Hinweis: Dieses KFM-Barometer ist eine Aktualisierung des Barometers vom 26.04.2019, in dem die Anleihe ebenfalls mit 3,5 von 5 möglichen Sternen bewertet wurde.

Katjes International-Anleihe 2019/24

ANLEIHE CHECK: Die im April 2019 emittierte unbesicherte Anleihe ...

