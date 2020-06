Heidelberg (ots) - Im Mai 2020 führt Cillit Bang sein Eco-zertifiziertes Trio für die nachhaltige Reinigung von Küche, Bad & WC ein. Unter dem Motto "natürlich kraftvoll" setzt die Marke auf eine biologisch abbaubare Formel sowie recyclebare Verpackungen aus Rezyklat und transparenter Kommunikation über die Wirkung der Inhaltsstoffe.Nachhaltigkeit ohne KompromisseDas Umweltbewusstsein in Deutschland steigt und damit auch die Anforderungen an Produkte- auch oder insbesondere im Reinigungssegment. Eine Studie, die im Auftrag von Reckitt Benckiser vom internationalen Marktforschungsinstitut Ipsos durchgeführt wurde, bestätigt das wachsende Bedürfnis nach umweltfreundlichen Reinigern. Mit den neuen Kraftreinigern bietet Cillit Bang den Verbrauchern eine Auswahl an nachhaltigen Alternativen: biologisch abbaubar und mit Wirkstoffen, die zu 100 Prozent natürlichen Ursprungs sind. Hinzu bieten die neuen Reinigungsformeln eine kraftvolle Leistung und gehen somit auf keinen Kompromiss zwischen Nachhaltigkeit und einer effizienten Reinigungsleistung ein.Kraftreiniger KücheFür eine strahlende Küche und nachhaltig gereinigte Oberflächen, setzt Cillit Bang auf konzentriertes Backsoda. Das Mineral verfügt über fettschneidende Eigenschaften und bekämpft neben Fett auch Eingebranntes, hartnäckige Flecken sowie lästige Gerüche.Kraftreiniger BadZitronensäure ist ein bekanntes Hausmittel und eignet sich ideal für die Entfernung von Kalkrückständen. Die konzentrierte Zitronensäure im neuen Badreiniger sorgt für ein glänzendes Ergebnis ganz ohne Rost, Schmutz, Kalk und eingetrocknete Seifenflecken. Diese neue Formel überzeugt auch im Konsumententest: 96% der insgesamt 893 Tester würden den Badreiniger weiterempfehlen*.WC Reiniger GelAuch das neue WC Reiniger Gel mit mineralbasierter Formel aus weißem Essig und Zitronensäure entfernt effektiv Kalk und Schmutz für eine hygienisch saubere Toilette mit frischem Eukalyptus-Duft. Die neue Produktreihe von Cillit Bang ist seit Mai 2020 in Drogeriemärkten sowie im Lebensmitteleinzelhandel und online zum Preis von 2,49 Euro (UVP) erhältlich.Nachhaltige Reiniger in umweltfreundlicher VerpackungBei den neuen Cillit Bang Reinigern ist nicht nur der Inhalt nachhaltig. Die Sprühköpfe und Flaschenkörper sind zu 100 Prozent recyclebar. Bei der Herstellung setzt die Marke auf wiederverwertetem Kunststoff und fertigt Flaschenkörper, die zu 75 Prozent aus Rezyklat bestehen. Um dem Verbraucher die ordnungsgemäße Müllentsorgung zu erleichtern, haben die Produkte eine entsprechende Anleitung auf der perforierten, abtrennbaren Folie. Zudem erhält der Verbraucher dank einer klaren Deklaration der Inhaltsstoffe eine übersichtliche Auflistung der enthaltenen Stoffe sowie deren Zweck."RB ist sich seiner ökologischen und gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Wir freuen uns unsere Kunden auf ihrem nachhaltigen Weg zu begleiten und Produkte anbieten zu können, die das Leben der Menschen jeden Tag verbessern", so Xenia Barth, General Manager Germany & Regional Director DACH & Nordics bei RB im Geschäftsbereich Hygiene. "Wir sind stolz mit Cillit Bang, als eine bekannte Marke im Reinigungssegment, eine Produktreihe auf den Markt zu bringen die das Bedürfnis nach umweltfreundlichen Produkten bedient und mit der gewohnten Reinigungsleistung überzeugt."Natürliche Kraftreiniger: nach EU-Richtlinien zertifiziertDie neue Natürliche Kraftreiniger-Serie ist mit dem EU Ecolabel zertifiziert. Das Label ist ein anerkanntes EU-Umweltzeichen und dient den Verbrauchern als Referenz für einen nachhaltigen Einkauf. Es garantiert eine gegebene Reinigungsleistung trotz natürlich gewonnener Inhaltsstoffe und die Einhaltung von entsprechenden Nachhaltigkeitsstandards sowohl bei den Inhaltsstoffen als auch der Verpackung.Über RB:RB's Antrieb ist es, zu schützen, zu heilen und zu pflegen, um jedem eine saubere und gesündere Welt zu ermöglichen. Daher setzen wir uns unermüdlich dafür ein, dass der Zugang zu Hygiene, Wohlbefinden und gesunder Ernährung kein Privileg, sondern ein Grundrecht für jeden Menschen ist.Von Produkten der allgemeinen Hygiene über das allgemeine Wohlbefinden bis hin zu spezialisierter Säuglingsnahrung: RB ist stolz auf seine globalen Marken, die in mehr als 190 Ländern weltweit zu finden sind und dort täglich mehr als 20 Millionen Mal von Verbrauchern gekauft werden. Zum Portfolio des Unternehmens zählen bekannte Marken wie Sagrotan, Dobendan, Durex, Finish, Gaviscon, Nurofen, Scholl, Vanish, Veet, Calgon, Cillit Bang, Clearasil, Woolite und Air Wick sowie Enfamil und Nutramigen.Die Grundlage des Unternehmenserfolges bildet die einzigartige Firmenkultur von RB. Insgesamt mehr als 40.000 talentierte MitarbeiterInnen arbeiten gemeinsam mit ausgewählten Partnern leidenschaftlich an neuen Wegen, die unser Leben jeden Tag verbessern. Bestrebt, das Richtige zu tun und einen echten Unterschied in der Welt zu machen, setzt sich RB stets mutige und ehrgeizige Ziele. 