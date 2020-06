Unterföhring (ots) -ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband DeutscherDrehbuchautoren (VDD) setzen ein positives Zeichen in derCorona-Krise und starten die 6. Ausschreibungsrunde für dasgemeinsame Exposé-Programm.Gesucht werden Eventmovie- und Eventserien-Ideen, die der Prime-Timeder beiden Sender SAT.1 und ProSieben neue Erzähl-Impulse im BereichEventproduktionen geben. Ziel ist die Weiterentwicklung von bis zuzehn Ideen zu aussagekräftigen Exposés im Austausch mit derProSiebenSat.1 Local Fiction-Redaktion.Jeder Gewinnerstoff wird im Rahmen dieses Programms mit jeweils 7.500Euro prämiert.Ausdrücklich nicht gewünscht sind: Movies ohne Event-Charakter,Arthouse-Projekte und Serien mit mehr als sechs Folgen sowiehistorische Projekte, welche vor dem 19. Jahrhundert spielen.Teilnahmevoraussetzungen sind weiterhin erste professionelleErfahrungen als Drehbuchautorin oder Drehbuchautor. Auch in diesemJahr ermöglicht die VDD-Junior-Mitgliedschaft die Teilnahme an derAusschreibung.In der Zeit ab dem 23. Juni 2020 können die auf maximal ein bis zweiSeiten ausformulierten Ideen für Event-Formate anexposefoerderung@drehbuchautoren.de geschickt werden. Einsendeschlussist der 23. August 2020. Die Ideen werden von einer vierköpfigen Jurygesichtet und zur Weiterentwicklung empfohlen. Die Bekanntgabe derJury-Entscheidung ist für Anfang September 2020 geplant. Dieprämierten Autorinnen und Autoren erhalten, wie auch in denvorhergehenden fünf Ausschreibungen, jeweils 7.500 Euro in zwei Ratenfür die Erstellung ihres Exposés.Dr. Stefan Gärtner, SVP Koproduktion & Filmpolitik der ProSiebenSat.1TV Deutschland, Geschäftsführer SevenPictures Film GmbH. "Auch indiesem Jahr freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit den Gewinnernund Gewinnerinnen und sind gespannt auf ihre Event-Ideen!""Es ist ein positives Zeichen, dass trotz der aktuellen Corona-Krisemit ihren vielfältigen Herausforderungen für die TV-Branche und auchfür Autorinnen und Autoren der Exposé-Fördertopf ausgeschriebenwerden kann.", erläutern VDD-Vorstandsmitglied Uwe Petzold und JanHerchenröder, Geschäftsführer des VDD. "Gerade in dieser Zeit bewährtsich der für Autorinnen und Autoren fair gestaltete Rahmen derAusschreibung, der für die Entwicklung von Ideen in jedem Fall einegarantierte und faire Honorierung vorsieht."ProSiebenSat.1 TV Deutschland und der Verband DeutscherDrehbuchautoren haben den Exposé-Fördertopf in ihren GemeinsamenVergütungsregeln vereinbart. Seit 2018 ist für die Exposé-Entwicklungauch eine stärkere redaktionelle Begleitung vorgesehen. Kernziel desProgramms ist weiterhin die geschützte und finanziell abgesicherteEntwicklung von ersten Stoff-Ideen. ProSiebenSat.1 TV Deutschlandbehält sich das Erstanbietungsrecht an den im Rahmen der Prämierungausgearbeiteten Stoffen vor. Kommt es zu keinem Vertrag, können dieAutoren ihre entwickelten Stoffideen frei auf dem Markt anbieten.Ausführliche Informationen zu Teilnahmebedingungen für dieEinreichung finden Sie im Anhang und unter www.drehbuchautoren.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHSusanne LangCommunications & PRTel: +49 [89] 9507-1183susanne.lang@prosiebensat1.comVerband Deutscher Drehbuchautoren e.V.Jan HerchenröderGeschäftsführungTel. + 49 [30] 25 76 29 71herchenroeder@drehbuchautoren.deOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73135/4631797