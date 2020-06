FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Klöckner & Co (KlöCo) nach Aussagen zum zweiten Quartal von 3,70 auf 4,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Stahlhändler sei nun zuversichtlicher und habe dies auch mit Fortschritten in die Digitalisierung des Unternehmens begründet, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Strategie von KlöCo, sich zu restrukturieren, halte er nach wie vor für sinnvoll. Dennoch dürften die Stahlpreise die Geschäftsentwicklung weiter stark bestimmen./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2020 / 08:35 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2020 / 09:30 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KC01000

