windeln.de SE: Rücknahme des Tagesordnungsergänzungsverlangens und von Beschlussvorschlägen für die ordentliche Hauptversammlung 2020 von YOUTH PTE LTD.DGAP-News: windeln.de SE / Schlagwort(e): Hauptversammlung windeln.de SE: Rücknahme des Tagesordnungsergänzungsverlangens und von Beschlussvorschlägen für die ordentliche Hauptversammlung 2020 von YOUTH PTE LTD.23.06.2020 / 11:52 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.München, 23. Juni 2020: YOUTH PTE LTD. hat das Ergänzungsverlangen zur Hauptversammlung am 24. Juni 2020 bezüglich der Abberufung von bestimmten Aufsichtsratsmitgliedern, der Reduzierung der Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder von sechs auf vier und der Wahl von Frau Qian Zou als neues Aufsichtsratsmitglied von windeln.de SE zurückgenommen. Der Text der Rücknahme ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.windeln.de/ unter der Rubrik "Investor Relations", "Hauptversammlung" zugänglich.Corporate CommunicationsJudith Buchholz Telefon: +49 (89) 41 61 71 52 65 E-Mail: investor.relations@windeln.deÜber windeln.dewindeln.de ist einer der führenden Onlinehändler für Familienprodukte in Europa. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein erfolgreiches E-Commerce Geschäft mit Baby- und Kleinkinderprodukten für Kunden in China. Das breite Produktsortiment reicht von Windeln und Babynahrung über Kindermöbel, Spielzeug und Kleidung bis hin zu Kinderwagen und Autokindersitzen. windeln.de wurde im Oktober 2010 gegründet. Seit dem 6. Mai 2015 ist windeln.de im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://corporate.windeln.de/.Unsere Shops: www.windeln.de, www.windeln.ch, www.bebitus.es, www.bebitus.pt, www.bebitus.fr, www.windeln.com.cn, https://windelnde.tmall.hk/23.06.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: windeln.de SE Hofmannstr.51 81379 München Deutschland Telefon: 089 / 416 17 15-0 Fax: 089 / 416 17 15-11 E-Mail: investor.relations@windeln.de Internet: www.windeln.de ISIN: DE000WNDL201 WKN: WNDL20 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1076403Ende der Mitteilung DGAP News-Service1076403 23.06.2020