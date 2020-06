Märkte um 12: Neue Kurs-Rallye beim DAX - Ex-Wirecard-Chef Braun festgenommen

Am Dienstagmittag kann der DAX zeitweise um rund zwei Prozent zulegen und notiert damit jetzt im Bereich der 12.500er-Marke. Selbst die schwer angeschlagene Aktie von Wirecard kann kräftig zulegen und führt die Gewinnerliste im DAX an. Im Fokus beim DAX liegt weiterhin die runde 13.000er-Marke. Ein Ausbruch nach oben würde ein neues Kaufsignal bedeuten. Charttechnisch wäre die Bahn dann frei bis zum vorangegangenen Allzeithoch vom Februar bei 13.795 Punkten.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,9% 12.501 MDAX +1,1% 26.264 TecDAX +1,6% 2.998 SDAX +1,7% 11.595 Euro Stoxx 50 +1,6% 3.291

Am Dienstagmittag gab es im DAX 29 Gewinner und nur einen Verlierer. Die größten Gewinner waren dabei Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060), Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) und Covestro (WKN: 606214 / ISIN: DE0006062144). Die Staatsanwaltschaft München hat den Ex-Wirecard-Chef Markus Braun jetzt festnehmen lassen. Eine Richterin soll nun über eine Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Marktmanipulation und Bilanzfälschung entscheiden. Die Wirecard-Aktie reagierte auf diese Nachricht mit einem kräftigen Kursanstieg und lag am Dienstagmittag zeitweise mit über 15 Prozent in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...