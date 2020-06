Mainz (ots) -Bitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 25. Juni 2020, 0.35 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silkeund Daniel SchröckertSilke & Daniel Schröckert mit NeustartsDas Ehepaar Schröckert stellt die beiden Kino-Neustarts, "DerGeburtstag" von Carlos Andrés Morelli und "The High Note" derkanadischen Regisseurin Nisha Ganatra, vor.Deutsche Schauspieler in HollywoodSteven Gätjen und Maria Ehrich unterhalten sich an den Beispielen vonFlorence Kasumba und Daniel Brühl über deutsche Darsteller, die sichin Hollywood-Produktionen behauptet haben. Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4631869