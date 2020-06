Von Giulia Petroni

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Versorger Iberdrola hat sich das Recht auf eine Mehrheitsbeteiligung an bis zu acht schwedischen Windkraft-Entwicklungsprojekten gesichert. Verkäufer besagter Mehrheitsbeteiligungen ist die Svea Vind Offshore AB, wie die Iberdrola SA mitteilte. Die Projekte, die sich in unterschiedlichen Entwicklungsstadien befinden, sollen von 2029 an startklar sein. Dadurch werde es dem Unternehmen möglich sein, bis zu 9 Gigawatt Kapazität an Offshore-Windenergie in dem Land zu entwickeln, so Iberdrola.

