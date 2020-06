Bis Mitte 2018 herrschte bei Netflix ein ungebrochener Aufwärtstrend mit sehr dynamischen Kurszuwächsen. Nachdem jedoch ein Hoch bei 432,20 US-Dollar markiert wurde, schwenkte die Aktie für die nächsten Jahre in eine Seitwärtskonsolidierung ein und verblieb innerhalb dieser bis April 2020. Selbst der zwischengeschaltete Corona-Crash vermochte den übergeordneten Abwärtstrend nicht zu brechen, stattdessen schlugen Schnäppchenjäger erst recht zu und trieben die Aktie in dieser Woche über die Hürde von 460,00 US-Dollar an. Ein Ende der Erfolgsgeschichte scheint nicht absehbar, der Konsolidierung der letzten Wochen wurde nun ein Ende gesetzt.

Weiter geht's

Nicht einmal wurde über die Netflix-Aktie an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...