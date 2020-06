ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Aktie des Online-Immobilienvermittlers Scout24 auf "Buy" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Ein Experte aus der Immobilienbranche habe Optimismus hinsichtlich des deutschen Marktes verbreitet, schrieb Analyst Richard Eary in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Corona-Krise habe weitaus weniger belastet als gedacht. Die Anzahl der Abschlüsse und die erzielten Preise seien inzwischen wieder auf normalem Niveau./ag/edh



ISIN: DE000A12DM80

