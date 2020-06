Quebec Precious Metals Corporation: Corporation Métaux Précieux du Québec reprend les travaux sur le projet Sakami

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 23 juin 2020 / Corporation Métaux Précieux du Québec (« QPM » ou la « Société ») (TSXV :CJC)(OTCQB:CJCFF)(FSE:YXEP) a le plaisir d'annoncer la reprise de ses travaux d'exploration sur son projet Sakami, détenu à 100 %, sur le territoire québécois d'Eeyou Istchee Baie-James. Les travaux incluent la réalisation de 7 000 m de forage au diamant sur le secteur de la découverte de La Pointe Extension, débutant au mois de juillet avec une foreuse. Les activités de forage peuvent être effectuées toute l'année (voir les communiqués de presse des 14 janvier, 21 avril et 18 juin 2020).

L'objectif est de prolonger la découverte de La Pointe Extension, qui consiste en plusieurs intersections importantes en forage, dont 1,15 g/t Au sur 80,1 mètres. Les sondages réalisés récemment sur la découverte de La Pointe Extension indiquent un système minéralisé aurifère et un potentiel d'exploration important à 2 km au sud-ouest du gîte de La Pointe. Les cibles de forage sont définies par des anomalies spatialement corrélées de polarisation provoquée (« PP ») et pédogéochimiques en or-arsenic ainsi que des indices aurifères en surface le long d'un axe minéralisé bien défini.

Les travaux durant le mois de juin comprennent :

un levé de PP pour prolonger les anomalies connues au sud-ouest;

la prise de données d'imagerie des parois de sondages choisis pour faciliter l'interprétation géologique; et

un levé bathymétrique près du rivage de la zone du gîte de La Pointe.

QPM a mis en place un protocole rigoureux pour assurer la protection de toutes les parties prenantes de la région et selon les directives de l'INSPQ et la CNESST dans le contexte de la pandémie COVID-19. Le protocole de la Société a été communiqué et revu par le Gouvernement de la Nation Crie. QPM reconnaît l'excellente coopération des autorités cries pour aider aux programmes d'exploration pendant cette période difficile. La Société a conclu son programme d'exploration d'hiver le 25 mars 2020 afin de respecter le décret du gouvernement du Québec en réponse à la pandémie de COVID-19.

Normand Champigny, ing., chef de la direction de la Société et Jean-Sébastien Lavallée, (OGQ # 773), géologue, vice-président exploration, administrateur et actionnaire de la Société, deux personnes qualifiées en vertu du Règlement 43-101 sur les normes de divulgation concernant les projets miniers, ont préparé et approuvé le contenu technique du présent communiqué.

QPM est une société d'exploration aurifère avec de vastes terrains dans la région très prometteuse d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec, à proximité de la mine d'or Éléonore de Newmont Corporation. Le projet phare de QPM est le projet Sakami avec des teneurs significatives et des cibles bien définies prêtes à forer. L'objectif de QPM est d'avancer rapidement le projet à l'étape de l'estimation de ressources minérales.

