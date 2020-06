Als wäre der Klimawandel nicht genug. Aber die Warnungen, dass am Ende einer Eskalation um die Verteilung von (Süß) Wasser militärische Konflikte stehen, sind seit Jahrzehnten auch in Afrika nicht zu überhören. Die Kombination aus Bevölkerungsexplosion, Industrialisierung und dem Raubbau an den natürlichen Lebensgrundlagen machen nicht nur, aber vor allem auch Ägypten zu schaffen.Und auch wenn der Verweis auf eine von der Innenpolitik getriebene Außenpolitik zugegebenermaßen eine pauschale Begründung ist, es bleibt im aktuellen Fall bei der hohen Koinzidenz.Denn Corona setzt dem Tourismusland Ägypten zu. Und nun droht der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi dem Nachbarland Libyen mit einem militärischen Einmarsch, und zu allem Überfluss auch noch dem anderen Nachbarn Äthiopien mit Intervention.

