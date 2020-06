Wien (www.fondscheck.de) - Dirk Franz wird per Anfang Juli 2020 Mitglied der Geschäftsführung der LBBW Asset Management, so die Experten von "FONDS professionell".Der 49-Jährige leite als COO unter anderem IT-, Steuerungs- und Stabsthemen der LBBW-Tochtergesellschaft. Franz übernehme in der Geschäftsführung einen Teil des Aufgabengebiets, das bisher das Geschäftsführungsmitglied Jürgen Zirn inne gehabt habe, der weiterhin im Hause sei, wie ein LBBW-Sprecher auf Anfrage der Redaktion erklärt habe. ...

