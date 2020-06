Mercedes hat einem Bericht zufolge einen Verkaufsstopp bei dem Plug-in-Hybriden A 250 e verhängt. Grund sein soll die hohe Nachfrage in den vergangenen beiden Wochen - wegen der angekündigten Erhöhung des Umweltbonus. Wie der Blog JESMB schreibt ohne Angabe von Quellen, seien die Verkäufer "überrannt" worden und hätten in den vergangenen zwei Wochen "teilweise bis spät in die Nacht deutschlandweit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...