Die Ölpreise an den internationalen Börsen können am Dienstagvormittag leicht zulegen und Rohöl (Brent) erklimmt ein neues Drei-Monats-Hoch bei 43,80 Dollar je Barrel. Die Inlandspreise für Heizöl zeigen sich kaum verändert und reagieren neuerlich kaum auf den Börsenanstieg, was nicht zuletzt der sehr geringen Nachfrage geschuldet ist. Die Ölpreise am Weltmarkt schleichen sich im Sog der Börsen sukzessive ...

