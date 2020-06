Bayer steht in den USA nach Informationen des Handelsblattes unmittelbar vor einem milliardenschweren Vergleich mit den Glyphosat-Klägern. Die Aktie springt deutlich an und notiert über fünf Prozent im Plus. Wir haben in den vergangenen Wochen immer wieder Produkte auf Bayer empfohlen und waren heute schon vor Börsenstart mit einer passenden Empfehlung im Turbo-Dienst am Start. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...