Das Finanzministerium hat einen Entwurf für die degressive Abschreibung und den Verlustrücktrag in Begutachtung geschickt. Die Begutachtungsfrist begann am Montag (22. Juni) und endet bereits am Freitag, läuft also nur vier Tage. Die Maßnahmen sind Teil des Konjunktur- und Coronahilfspakets, das die Regierung Mitte Juni angekündigt hatte. Ebenfalls dabei: Die Senkung des Eingangssteuersatzes.Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...