Spotify weitet sein Werbeangbot aus. In-App-Offers zeigen die Sponsoren einer Folge direkt in den Shownotes und sollen so für bessere Conversion-Rates sorgen. Sponsoring ist mittlerweile ein fester Bestandteil von Podcasts und findet bei Zuhörern immer größere Akzeptanz. Solche Werbespots haben jedoch eine Nachteil: Da Podcasts in der Regel nebenbei gehört werden, beim Sport, Haushalt oder auf dem Weg zu Arbeit, haben Zuhörer selten die Gelegenheit, direkt auf ein Angebot zu reagieren. Spotify stellt nun ein Werbeformat da, dass Abhilfe schaffen soll...

