Access-IS, führender Anbieter von Lesegeräten für Ausweisdokumente, freut sich, die Integration seines ATOM Dokumentenlesers in das myACP Casino-Managementsystem von NOVOMATIC bekannt zu geben. In Kombination mit ATOM kann das modulare myACP System an die Anforderungen jedes Casinobetreibers angepasst werden, um die Einhaltung der wichtigsten Glücksspielregelungen zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005527/de/

Access-IS ATOM document reader with expansion dock (Photo: Business Wire)

Das myACP System deckt alle Anforderungen an die Zutrittskontrolle für Casinobesucher ab. Es verarbeitet die Registrierung von Spielerdaten auf schnelle und einfache Weise: Ausgabe von Mitgliedskarten, optionale Ticket-Gutscheine für Zutritt/Aktivitäten innerhalb des Casinos, Mitgliederkategorisierung und aussagekräftige Anwesenheitsberichte. An jedem Kundenkontaktpunkt stehen Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund, und genau hier überzeugt ATOM mit hervorragenden Ergebnissen. Die Gäste legen einfach ihren Ausweis auf die Glasscheibe des ATOM, das die gedruckten Daten und ausgelesenen Chipinformationen mit mehreren Lichtquellen abbildet und an myACP überträgt. Während des gesamten Vorgangs muss der Eigentümer das Dokument nicht aus der Hand geben.

Die von Ineltro in Österreich vertriebenen ATOM Systeme erfassen automatisch Fotos von Ausweispapieren mit unterschiedlichen Lichtwellenlängen und extrahieren gleichzeitig Daten per OCR aus dem maschinenlesbaren Bereich (MRZ). Die hochauflösenden Farb-, Infrarot- und Ultraviolettbilder werden von der Technologie zur Validierung elektronischer Ausweisdokumente geprüft, um unmittelbar die Echtheit des Dokuments zu bestätigen. Dank der NFC-Funktion kann die API des Geräts auf die RFID-Chips von elektronischen Reisepässen und eID-Karten zuzugreifen, um digitale persönliche Daten und biometrische Bilder abzurufen und grundlegende Sicherheitsprüfungen auf dem Dokument durchzuführen. Die ATOM Geräte sind mit einem innovativen Erweiterungsdock ausgestattet, um Kontaktkarten- und Magnetstreifen-Lesegeräte (MSR) für den Zugriff auf die Informationen auf der Spielerkarte der Mitglieder aufzunehmen.

Das modulare Casino-Managementsystem myACP kann somit auf die Anforderungen von Casinobetreibern und die wichtigsten internationalen Glücksspielvorschriften abgestimmt werden. Dank seines innovativen, benutzerfreundlichen Designs vertrauen bereits fast 1.200 Gaming-Standorte in mehr als 25 Ländern, von kleinen Spielhallen bis hin zu großen Casinos, auf dieses leistungsstarke Tool. Das Tool nutzt eine durch eine sichere Firewall und Verschlüsselung optimal geschützte Internetverbindung, setzt ein hochsicheres Protokoll zur Datenübertragung ein und bietet vollständige Backups der Datenbankinformationen sowie die Möglichkeit einer automatischen Speicherung.

Im Hinblick auf die Integration erklärte Alexander Saam, NOVOMATIC Casino Management Information Systems: "Wir waren auf der Suche nach einem zuverlässigen ID-Lesegerät, mit dem wir auch die MSR- und Chip-Daten unserer Spielerkarten lesen können. ATOM erfüllt beide Anforderungen und überzeugt zudem mit einem Platz sparenden, eleganten Design."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200623005527/de/

Contacts:

Medien

Andrew Covey

+44(0)118-966-3333

Andrew.Covey@access-is.com

www.access-is.com