Stamford, Connecticut und Lucca, Italien (ots/PRNewswire) - - Bei dem globalen virtuellen Event kam die CCH Tagetik-Community zusammen, um sich über wichtige Innovationen, Best Practices und eine Vision für die Entwicklung im "Office of Finance" durch nachvollziehbare und entscheidungsrelevante Daten für eine schnellere und besser informierte Entscheidungsfindung auszutauschenCCH Tagetik (http://www.tagetik.com/), Teil des Bereichs Tax and Accounting von Wolters Kluwer und globaler Anbieter von marktführenden Softwarelösungen und Informationsdiensten für Finanzexperten, konnte bei seiner CCH Tagetik inTouch Online-Nutzerkonferenz 2020, die unter dem Thema Evolve NOW stand, mehr als 2000 Teilnehmer begrüßen. Auf der Veranstaltung wurde die CCH Tagetik Finance Transformation-Plattform vorgestellt, die aktuell drängende Probleme und die immer schneller stattfindenden Veränderungen, an die sich die Branche anpassen muss, adressiert. Dabei wurde besonders die Einführung wichtiger und äußerst rasch implementierter neuer Fachlösungen angesprochen.Die wichtigsten vorgestellten Innovationen zeigten die gezielten Investitionen von CCH Tagetik im Bereich moderner Technologien, die Finanzvorständen dabei helfen, Zugriff auf notwendige optimierte Daten und Analysen zu erhalten. Im Rahmen von Live-Sessions wurde die Innovation "Actionable and Explainable Prediction" (entscheidungsrelevante und ableitbare Prognose) vorgestellt und deren konkrete Anwendungen für das "Office of Finance" gezeigt, in denen modernste Machine Learning (ML)- und Künstliche-Intelligenz (KI)-Technologien eingesetzt werden. Ebenso wurde das dynamische neue Berichterstattungstool von CCH Tagetik, SmartInsight, vorgestellt, mit dem Ad-hoc-Berichte und spontane "On-the-fly"-Analysen erstellt werden können.Die engagierten Teilnehmer erhielten auch eine Einführung in die CCH Tagetik Account Reconciliation Solution, die auf dem bewährten CCH Tagetik Analytic Information Hub (https://www.tagetik.com/uk/product/analytic-information-hub#.Xuy-RGi6Nzp) aufbaut und den Finanzabschluss durch die Offenlegungsfunktion erweitert und Buchhaltern und Finanzvorständen eine ultimative "A bis Z"-Nutzererfahrungbietet. Auch die Präsentationen der Cloud-Apps CCH Tagetik Smart NOW (https://www.tagetik.com/en/smart-now-cloud-apps), ein Paket von fünf neunen Planungsanwendungen, waren gut besucht. Das Softwarepaket wurde entwickelt, um den unmittelbaren Bedarf von Finanzabteilungen bei der Evaluation von Auswirkungen und beim Durchspielen von Szenarien abzudecken, während sie einen innovativen Weg durch die Verwerfungen der aktuellen Pandemie suchen."Die CCH Tagetik inTouch Online-Konferenz war eine großartige Möglichkeit, zu zeigen, wie sich unser Portfolio weiterentwickelt und die Transformation des Finanzwesens ermöglicht. Die Reaktionen waren äußerst positiv. Die fruchtbaren Diskussionen unter den Teilnehmern sind ein weiterer Beweis dafür, dass die Digitalisierung und die Modernisierung des CFO-Office in der heutigen Zeit immer schneller verlaufen. Gleichzeitig wurde die Notwendigkeit von Resilienz deutlich", meinte Ralf Gärtner (https://www.tagetik.com/en/about/management/ralf-gartner), Senior Vice President and General Manager von Corporate Performance Solutions, Tax & Accounting bei Wolters Kluwer. "Unternehmen müssen finanzielle und operative Daten kombinieren und diese Informationen und Prozesse in einer technisch fortschrittlichen Plattform zusammenführen, um mehr Produktivität und eine bessere Entscheidungsfindung zu erreichen. Das tiefgreifende Engagement der Teilnehmer war dabei sehr deutlich zu sehen."Als Bestandteil der 18-stündigen virtuellen Veranstaltung konnte die globale CCH Tagetik User-Community sich mit Gleichgesinnten und Produktexperten austauschen. Im Rahmen einer umfangreichen und anspruchsvollen Agenda mit über 40 Sessions konnten die Teilnehmer außerdem die neusten Produktinnovationen kennenlernen. Die Veranstaltung wurde durch den renommierten Gastredner Professor Dr. Wolfgang Reitzle, ehemaliger CEO der Linde Group, einem Unternehmen für Gase und Prozessanlagen, eröffnet. Er berichtete in einem offenen und lebendigen Interview von seiner Erfahrung als Manager in sich schnell verändernden Zeiten. Außerdem berichteten zahlreiche Kunden aus der ganzen Welt über realisierte Projektergebnisse und Best Practices, darunter Evapco, Gasag, Generali Participations Netherlands, Helvetia, Hempel, MT Højgaard, OCBC Bank, Tokio Marine, Unicoop, Uniper und andere. In der virtuellen Messehalle konnten Kunden mit den Sponsoren EY, KPMG, PwC, SAP und Satriun in Kontakt treten.Erfahren Sie mehr (https://www.tagetik.com/en/product#.XuEO-UVKiUk) über die neuesten Finanztransformationen bei CCH Tagetik.Informationen zu Wolters KluwerWolters Kluwer (WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Informationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fachleute in den Bereichen Gesundheit, Steuern und Buchhaltung, Governance, Risiko und Compliance sowie Legal und Regulatory. Wir helfen unseren Kunden dabei, täglich kritische Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Spezialtechnologien und Dienstleistungen kombinieren.Wolters Kluwer meldete 2019 einen Jahresumsatz von 4,6 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt derzeit weltweit über 19.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn, Niederlande.Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer verfügt über ein gefördertes Level 1 American Depositary Receipt (ADR)-Programm. 