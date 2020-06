WIEN (dpa-AFX) - Die durch die Coronakrise sprunghaft angestiegene Kurzarbeit ist in Österreich deutlich zurückgegangen. Mit 812 000 Betroffenen seien rund 326 000 Menschen weniger in Kurzarbeit als in der Vorwoche, sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag in Wien. Die Ministerin begründete den Rückgang mit vergleichsweise wenigen Verlängerungsanträgen. Erst 17 000 von insgesamt 110 000 Firmen hätten die Kurzarbeit für weitere drei Monate beantragt. Unternehmen, die mit 1. März Kurzarbeit eingeführt hätten, bleibe noch eine Woche Zeit, diese zu verlängern, so Aschbacher. "Viele Unternehmen sagen aber, es ist nicht mehr notwendig." Auch die Arbeitslosenzahlen gehen aktuell zurück./mrd/DP/nas

