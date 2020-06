- Younited Credit und Ferratum Bank vermarkten Ratenkredite via CHECK24- Verbraucher erhalten bei CHECK24 deutschlandweit die meisten Kreditangebote- Über 300 CHECK24-Experten beraten bei Fragen rund um den digitalen KreditabschlussMünchen, 22. Juni 2020CHECK24 arbeitet für seine Kunden weiter am bestmöglichen Marktüberblick für Ratenkredite. Seit Februar bietet das französische Fintech Younited Credit seine Ratenkredite über CHECK24 an. Ab Mitte Juni erhalten Verbraucher Angebote der maltesischen Ferratum Bank."Wir freuen uns sehr, dass diese aufstrebenden, europäischen Finanzdienstleister ihren Markteintritt in Deutschland gemeinsam mit CHECK24 realisieren", sagt Christian Nau, Geschäftsführer Kredite bei CHECK24. "Für unsere Kunden garantieren wir so nicht nur die besten Zinsen, sondern auch den besten Marktüberblick bei der Suche nach dem passenden Kredit."CHECK24 bietet deutschlandweit die meisten FinanzierungsangeboteDurch die neuen Kooperationen erweitert CHECK24 das Angebot für Ratenkredite und bietet Verbrauchern den umfassendsten Marktüberblick in Deutschland. Die Younited Credit ist ein Fintech aus Frankreich, das 2009 in Paris gegründet wurde und bis heute mehr als 165 Millionen Euro Eigenkapital erworben hat. Inzwischen ist das Unternehmen auch in Italien, Spanien, Portugal und seit Februar in Deutschland aktiv. Die Ferratum Bank ist eine Tochtergesellschaft der 2005 gegründeten Ferratum Gruppe, die in Europa, Australien, Neuseeland, Kanada und Mexiko tätig ist."Der Zuwachs durch die Younited Credit und die Ferratum Bank stärkt vor allem unsere volldigitalen Kreditangebote", sagt Christian Nau. "Als moderne Finanzdienstleister bieten sie unseren Kunden schnelle und unkomplizierte Kreditauszahlungen durch Videolegitimation, digitalem Dokumentenupload und elektronischer Unterschrift."Bei Verbraucherfragen zu Ratenkrediten unterstützen mehr als 300 Kreditexperten persönlichVerbraucher, die Fragen zu einem Konsumentenkredit haben, erhalten bei über 300 CHECK24-Kreditexperten an sieben Tagen die Woche eine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail.Im Kreditcenter haben Kunden ihre Darlehen im Blick, können neue Anfragen starten und das passende Angebot digital abschließen. Mit dem SmartAntrag bietet CHECK24 einen volldigitalen Kreditantrag. Dadurch entfallen 70 Prozent der Kundendateneingaben. Der sogenannte digitale Kontoblick übernimmt mithilfe künstlicher Intelligenz die notwendigen Daten aus dem Girokonto des Antragstellers. Das reduziert das Risiko einer Kreditablehnung durch Fehleingaben.Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.