Die Aktie des Payment-Dienstes Paypal kennt derzeit kein Halten. Am Freitag hat das Papier bei 171,12 Dollar ein neues Allzeithoch markiert. Am gestrigen Dienstag ging die Aktie nur knapp darunter aus dem Handel. Beflügelt hat zuletzt unter anderem eine positive Einschätzung der Schweizer Großbank Credit Suisse. Diese hat das Kursziel für die Aktie von 140 Dollar auf 190 Dollar erhöht.Analyst Timothy Chiodo glaubt, dass Paypal in der Branche am besten positioniert ist, um von der beschleunigten ...

