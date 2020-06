Die Aktie von Wirecard legt heute 35 Prozent zu um 4,88 Euro auf 18,54 Euro. Wow, ist das die Kehrwende? Nein, da möchten wir Entwarnung geben für die Bullen. Denn schauen wir uns das Chartbild an. Was ist denn seit letzter Woche passiert? Die Aktie stürzte von über 100 Euro letzten Mittwoch bis auf 13 Euro gestern. Was für ein brutaler Crash nach dem Mega-Skandal über verloren gegangene oder frei erfundene 1,9 Milliarden Euro an Geldbeständen bei Wirecard, die nicht bei asiatischen Banken vorhanden sind! Heute wurde nun bekannt, dass der jüngst zurückgetretene CEO Markus Braun verhaftet wurde, und heute einem Richter vorgeführt wird. Was hat das jetzt für den Aktienkurs zu bedeuten?

Man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...