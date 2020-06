PLIEZHAUSEN (IT-Times) - Der deutsche IT-Berater Datagroup hat heute eine weitere Übernahme angekündigt und erwirbt Anteile am Multi-Cloud Anbieter Cloudeteer. Die Datagroup erwirbt 24 Prozent der Anteile am Cloud-Startup Cloudeteer und sichert sich über eine Option die restlichen 76 Prozent am Unternehmen....

Den vollständigen Artikel lesen ...