Heidelberg (pta017/23.06.2020/15:00) - Das Amtsgericht Köln hat mit Beschluss vom 3. Juni 2020, den Termin zur Gläubigerversammlung der Snowbird AG bezüglich Erörterung des Insolvenzplans und der Stimmrechte der Gläubiger sowie zur abschließenden Abstimmung über den Insolvenzplan auf Donnerstag, 2. Juli 2020 um 10:30 Uhr im Gebäude des Amtsgerichts Köln, Luxemburger Str. 101, 50939 Köln, 1. Etage, Sitzungssaal 121 festgelegt. Der Beschluss sowie der bei Gericht eingereichte Insolvenzplan ist auf der Webseite der Gesellschaft unter http://www.snowbird-ag.net/investor-relations/insolvenz abrufbar.



