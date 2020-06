Vancouver (British Columbia), 23. Juni 2020. Portofino Resources Inc. (TSX-V: POR, FWB: POT) ("Portofino" oder das "Unternehmen") freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines jüngsten Feldprogramms südlich des Projekts Otter in der Nähe von Red Lake (Ontario) bekannt zu geben. Das Unternehmen führte Schürfgrabungen und geologische Kartierungen entlang starker Leiter durch, die sowohl im Rahmen der elektromagnetischen ("EM")-Bodenuntersuchung des Unternehmens im Winter als auch durch die Interpretation der magnetischen Luftbilddaten von 2001 durch Gold Corp. identifiziert wurden. Es wurden insgesamt 32 Proben entnommen, um unterschiedliche Arten von Mineralisierungen, Lithologien und Alterationen zu erproben.Die geologische Crew entdeckte eine bedeutsame Halbmassiv- bis Massivsulfidmineralisierung entlang einer kürzlich identifizierten, 1,6 Kilometer langen Verwerfungszone, die entlang des Kontakts von felsischen vulkanischen und mafischen Intrusivgesteinseinheiten vorkommt. Diese kürzlich definierte Zone befindet sich etwa 500 Meter südlich der bereits zuvor identifizierten Anomalien von Goldbodenproben und EM-Leitern. Entlang dieser (Deformations)-Zone wurden insgesamt zwölf Proben entnommen, um das Vorkommen einer Gold-, Silber-, Kupfer- und Zinkmineralisierung zu erproben. Entlang dieser Verwerfungszone wurde typisches wertvolles mineralisches Muttergestein mit massivem Sphalerit, Chalkopyrit und Arsenopyrit identifiziert.Im Rahmen weiterer Schürfgrabungen und geologischer Kartierungen an den Rändern dieser Verwerfungszone wurde eine Quarz-Serizit-Alteration im vulkanischen Mauergestein identifiziert. Diese Alteration ist von großer Bedeutung, da viele Goldlagerstätten in Ontario entweder direkt in dieser Mineralisierung enthalten sind oder in enger Beziehung zu dieser Art von Alteration und einer Verwerfungszone stehen. Zu den anderen Projekten, die diese Art von Mineralisierung entlang ähnlicher Deformationszonen enthalten, zählen das Projekt Dixie und die Goldmine Uchi Lake von Great Bear Resources ("GBR").Das 5.120 Hektar große (South of Otter) Konzessionsgebiet befindet sich innerhalb des Grünsteingürtels Birch-Uchi-Confederation Lakes, der die weltweit bekannten Goldlagerstätten Red Lake beherbergt, und umfasst das Projekt Dixie, das zurzeit von Great Bear Resources Ltd. erbohrt wird. GBR berichtet weiterhin über aufregende Bohrergebnisse mit mineralisierten Abschnitten, die häufig Bonanza-Goldwerte im Zusammenhang mit sichtbaren, groben Goldkörnern aufweisen. Portofinos Lagerstätte liegt rund 9 km östlich von GBRs Claims.Die Lagerstätte Portofino enthält hervorragende Ziele sowohl für Goldmineralisierung des Typs Red Lake als auch für goldhaltige Basismetallprospektionsgebiete. Historische Arbeiten auf den Claims umfassten Prospektion, Beprobung, begrenzte Bohrungen und luftgestützte magnetische geophysikalische Messungen.Qualifizierte PersonDie technischen Inhalte dieser Pressemitteilung wurden von Alex Pleson, P. Geo., einem Mitglied der Association of Professional Geoscientists of Ontario und qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, überprüft und genehmigt.Über Portofino Resources Inc.Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Sein Gold-/ Basismetallprojekt South of Otter befindet sich im historischen Goldbergbaugebiet Red Lake (Ontario) in der Nähe des hochgradigen Goldkonzessionsgebiets Dixie im Besitz der Firma Great Bear Resources Ltd. Darüber hinaus besitzt Portofino drei Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Grundstück Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Ni-Cu-Mine Shebandowan befindet, sowie die Grundstücke Sapawe West und Melema West in der Nähe von Atikokan. Das Unternehmen ist auch an aussichtsreichen Lithiumkonzessionen in Salaren im weltweit bekannten "Lithiumdreieck" in Argentinien beteiligt.Für das Board:"David G. 