DGAP-News: Albis Leasing AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Albis Leasing AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 25.06.2020 in Hamburg mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2020-06-23 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Albis Leasing AG Hamburg ISIN DE0006569403 WKN 656940 Absetzung eines Tagesordnungspunktes In der Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung für Donnerstag, den 25. Juni 2020, in Hamburg (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 13. Mai 2020) ist unter Punkt 11 der Tagesordnung die 'Beschlussfassung über die Aufhebung des bisherigen und Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts und die Änderung der Satzung' vorgesehen. Der Vorstand der Gesellschaft hält inzwischen eine schnelle Aufstockung des Kapitals der Gesellschaft für zweckmäßig und hat am 18. Juni 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die Ausnutzung des in § 5 Abs. 3 der Satzung verankerten Genehmigten Kapitals 2016 in Form einer Barkapitalerhöhung vorzubereiten (s. dazu die Ad-hoc-Mitteilung vom 18. Juni 2020). Vor dem Hintergrund dieser nach der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung entwickelten Pläne hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 18. Juni 2020 beschlossen, den oben genannten Tagesordnungspunkt 11 von der Tagesordnung der auf den 25. Juni 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung abzusetzen. Aus Gründen der Rechtssicherheit möchte die Verwaltung auf die Ermächtigung aus dem Genehmigten Kapital 2016, das bisher nicht ausgenutzt wurde und eine Laufzeit bis zum 18. Juli 2021 hat, zurückgreifen. Hamburg, im Juni 2020 *ALBIS Leasing AG* _Der Vorstand_ 2020-06-23 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Albis Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 40 808100105 Fax: +49 40 808100179 E-Mail: ulrike.hilmer@albis-leasing.de Internet: https://www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1076995 2020-06-23

