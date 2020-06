Die Analysten der DZ Bank haben ihre Prognosen für DAX und Euro-Stoxx-50 angehoben. Der geld- und fiskalpolitische Impuls scheine stark genug, um den Aktienmärkten in den kommenden Quartalen weiteren Auftrieb geben zu können, so die Experten. In ihrer neuen Indexprognose gehen sie davon aus, dass der DAX bis zur Jahresmitte 2021 auf 13.500 (zuvor: 12.700) Punkte steigen wird und der Euro-Stoxx-50 auf 3.500 (3.300) Punkte. Dies sei ein Anstiegspotenzial von zehn bzw. acht Prozent.

Die DZ Bank erwartet, dass die Kurse auf dem Weg dahin noch einmal zurücksetzen aufgrund zu erwartender steigender Coronavirus-Fallzahlen, bevor es bergauf gehe. Das Hauptrisiko für ihre Prognose bleibe eine zweite Pandemiewelle, wenngleich diese wirtschaftlich weniger starke Auswirkungen haben dürfte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 09:13 ET (13:13 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.