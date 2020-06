Die nächsten Schritte sind finanziert: Mehr als drei Millionen CAD brachte eine überzeichnete Privatplatzierung in die Kasse von Cabral Gold. Mittel, die der Junior-Goldexplorer aus Vancouver vorrangig in die weitere Exploration der vielversprechenden Sektoren seines brasilianischen Flaggschiffprojekts Cuiú Cuiú investieren will. Die Unternehmensaktie verzeichnete einen Kursanstieg angesichts der erfreulichen Neuigkeiten. Wie Cabral Gold Inc. am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...