Der Goldpreis sprang am Freitag auf 1.756 $ im Gold-Future, da steigende Covid-19 Neuinfektionen in China und den USA die Angst vor einem zweiten Shutdown schürten. Der Aktienmarkt kam deutlich unter Druck, insbesondere auch aufgrund weiterer Gewinnmitnahmen nach der historischen Rallye, deren Treibstoff das billige Geld der Notenbanken war. Der Silberpreis kann sich bisher in ...

