Berlin, Kassel, Langenfeld, den 23.06.2020 - Die SaniSolutions GmbH - ein Unternehmen der UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3) gibt bekannt, dass ein zentralisierter Ausbau der Eigenfertigungskapazitäten erfolgt für die Individualfertigung von Sitzschalen und Sitzsystemen für schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen. Der Ausbau folgt dem Wachstum im Kundenstamm zwischen 20%-40% an den drei bundesweit tätigen Standorten im ersten Halbjahr 2020. SaniSolutions erhöht mit dieser Maßnahme die Flexibilität und Fertigungsgeschwindigkeit. Die Qualitätssicherung wird mit eigenen Kapazitäten weiter ausgebaut."Trotz Corona-Pandemie wurde der Kundenstamm an allen drei Standorten wesentlich ausgebaut. Wir sind dem Kundenvertrauen dankbar, welches kontinuierliches Wachstum zur Folge hat und mit dem Ausbau der eigenen Kapazitäten berücksichtigt wird", so Dr. Christian Pahl, Geschäftsführer der SaniSolutions GmbH und CEO von UniDevice.