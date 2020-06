Zuletzt verpatzte Aurora Cannabis (WKN: A2P4EC) durch sein Fehlinvestment in Alcanna, einen Betreiber von "Liquor Stores", wichtige Millionen, die nun in der Bilanz fehlen. Im Februar 2018 beteiligte sich Aurora an dem etablierten Betreiber von 255 Spirituosenläden in Nordamerika, der im März-Quartal 162 Millionen CAD Umsatz generierte, noch mit knapp über 100 Millionen CAD für 19,9 Prozent - laut damaligen Aussagen von Ex-CEO Terry Booth "transformierend in Maßstab und Reichweite" für die kanadische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...