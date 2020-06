In unserem letzten Beitrag zum Thema Zentralbank-Kryptowährungen am 22.04.2020 wiesen wir auf das Spannungsverhältnis von Freiheitsrechten und Effizienz monetärer Transaktionen hin. Es war deshalb keine Überraschung, dass die Einführung von Zentralbank-Kryptowährung in China schneller durchgeführt werden könnte als etwa in Europa.Die weltweiten Anstrengungen der Staaten, Kryptowährungen der Zentralbanken einzuführen, sind derweil in eine neue Stufe eingetreten. Derzeit prüfen neben China die Zentralbanken Großbritanniens, Schwedens, Thailands und der USA die Vorteile einer digitalen Zentralbankwährung.Und diese Vorteile finden sie offensichtlich. Damit aber erlangen die Regierungen zusätzliche Macht gegenüber den Bürgern. Denn eine Folge dürfte die Abschaffung des Bargeldes sein!

