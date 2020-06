Die Technische Analyse ist wie das Fernrohr dem Seemann und das Mikroskop dem Laboranten, das Messer dem Herrgottsschnitzer oder der Laufschuh dem Marathonmann: auf den ersten Blick simpel, auf den zweiten komplex und kompliziert - und ein so wertvolles Werkzeug, dass die ihrem Studium gewidmete Zeit sich mehr als nur rentiert. Heute sehen wir uns die Valneva, die sich auf Präventivmedizin in Form von Impfungen spezialisiert hat, an: Ausbruch aus Rechteck bzw. Seitwärtstrend (blaue Linien) bei 4,24 und somit Chance auf Erreichen von 5,20 - 5,89. Die Tages-Candles (dargestellt ist ein Monats-Chart), deuten auf Angst vor der eigenen Courage hin und also vorzeitige Gewinnmitnahmen. Der Optimismus bleibt aufrecht, solange kurzfristig die Unterstützung bei 3,90 ...

