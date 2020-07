Der Zeitplan sei zwar langsamer als bei einigen anderen, aber der traditionelle Ansatz des Unternehmens könne sich als effektiver erweisen als neuere Strategien wie die von BioNTech und Pfizer, sagte Valneva-Chef Thomas Lingelbach am Montag Reuters. Großbritannien stehe an der Spitze der Warteschlange für Dosen seines potenziellen Impfstoffs, so Lingelbach. Das britische Wirtschaftsministerium hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...