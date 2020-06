NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Wirtschaft hat sich im Juni beschleunigt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 46,8 von 37,0 Punkten im Vormonat. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 49,6 von 39,8 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 44,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor legte zu auf 46,7 von 37,5 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 46,9 gelautet.

Link: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2020 09:57 ET (13:57 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.