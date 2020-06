Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



München (pta018/23.06.2020/16:30) - Die ordentliche Hauptversammlung der Phicomm AG hat heute die Umbenennung der Gesellschaft in Philomaxcap AG beschlossen. Sobald die Eintragung im Handelsregister erfolgt ist, werden die Aktien unter der neuen Firma gehandelt werden.



Zugleich wurde der Mehrheitsaktionär der Gesellschaft Nyuk Ming WAN neu in den Aufsichtsrat gewählt, er wird künftig den Vorsitz übernehmen. Mit Chor Hian LIM und Chian Yin NG sind zwei Mitarbeiter seiner Verwaltungsgesellschaft in das Gremium gewählt. Als unabhängiges Mitglied verbleibt Andreas GEISLER im Aufsichtsrat.



Die in der letztjährigen Hauptversammlung beschlossenen Maßnahmen zur ordentlichen Kapitalherabsetzung der Gesellschaft gemäß §§ 222 ff. AktG durch Zusammenlegung von Aktien zum Zwecke der Deckung von Verlusten wurden bislang nicht umgesetzt und von der heutigen Hauptversammlung ersatzlos aufgehoben. Der Großaktionär hat seine Bereitschaft bekräftigt, die Gesellschaft mit notwendigen finanziellen Mitteln solange auszustatten, bis ein eigenes tragfähiges operatives Geschäft aufgebaut ist.



Aussender: Phicomm AG Adresse: Innere Wiener Str. 14, 81667 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 89 5457 8550 E-Mail: info@phicomm-ag.de Website: www.philomaxcap.de



ISIN(s): DE000A1A6WB2 (Aktie), DE000A254V53 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf



