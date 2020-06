Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Im Maschinenbau bahnt sich nach Ansicht der IG Metall ein Stellenabbau an. Eine Umfrage der Gewerkschaft unter Betriebsräten von mehr als 800 Unternehmen habe ergeben, dass ein wachsender Anteil der Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau einen Personalabbau plane. Danach wollen mehr als 12 Prozent der Betriebe das Personal reduzieren. In mehr als 40 Prozent der Betriebe wurden Leiharbeiter abgemeldet, und in 37 Prozent liefen die Befristungen aus.

Im Vergleich zur letzten Umfrage vom April ist das ein klarer Anstieg. Damals planten noch 8 Prozent einen Stellenabbau; 37 Prozent der Betriebe hatten Leiharbeiter bereits abgemeldet, in 33 Prozent waren Befristungen ausgelaufen.

"Mit diesen personellen Einschnitten läuft der Maschinenbau Gefahr, die Facharbeiterbasis zu verlieren. Damit wird die Zukunftsfähigkeit der Branche gefährdet", kritisiert Wolfgang Lemb, geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall und zuständig für den Maschinen- und Anlagenbau.

Die Gewerkschaft warf dem Maschinenbau vor, dass sich die Branche wegen einer unzureichenden Personalplanung und eines niedrigen Investitionsniveaus trotz Gewinnen in den Boomjahren nicht ausreichend auf Krisensituationen vorbereitet hätte. "Diese Versäumnisse dürfen jetzt nicht zu Lasten von Auszubildenden und Beschäftigten gehen", forderte Lemb.

VDMA weist Kritik zurück

Der Maschinenbau wies die Kritik als "grotesk" zurück. Der Maschinenbau habe seit der großen Finanzkrise eine sehr kluge und vorausschauende Personal- und Investitionspolitik betrieben. "Aber niemand kann sich auf eine Pandemie vorbereiten, die im Durchschnitt nur alle hundert Jahre vorkommt", erklärte Thilo Brodtmann, Hauptgeschäftsführer des Verbands der Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA).

Auch sei die Behauptung der IG Metall, die Unternehmen hätten sich 2019 weiterhin in einer soliden wirtschaftlichen Situation befunden, so nicht richtig.

Der Maschinenbau habe bereits im vergangenen Jahr einen Produktionsrückgang von real 2,6 Prozent hinnehmen müssen, so der VDMA. Trotzdem sei die Beschäftigung zum Vorjahr sogar noch um 1,3 Prozent aufgebaut und erst im Jahresverlauf 2019 in den letzten beiden Monaten sehr moderat gesenkt worden.

