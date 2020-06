Der ehemalige Bank-Austria-Manager Gerhard Randa trat heute, am 145. Tag, im Grasser-Prozess um Korruptionsverdacht bei der Bundeswohnungs-Privatisierung in den Zeugenstand. Randa erläuterte, dass die Bank Austria damals großes Interesse gehabt habe, dass die CA Immo bei der Privatisierung siegreich wäre. Denn sie habe eine Minderheitsbeteiligung von etwa 30 Prozent an der CA Immo gehabt.Randa war ...

