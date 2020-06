FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Juni: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Sixt, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gerresheimer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Bilfinger, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Württenbergische Lebensversichung, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Rational, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: GFT Technologies, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: windeln.de, Hauptversammlung (online) 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung (online) 12:00 DEU: Amprion Online-Pk zur Zukunft des Offshore-Netzes 13:00 DEU: Das Bundesverwaltungsgericht verhandelt über eine Klage gegen die Versteigerung von 5G-Lizenzen. Geklagt hatte Telefónica Deutschland. 13:30 LUX: Aroundtown, Hauptversammlung (online) 22:05 USA: Blackberry, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: BIP Q1/20 (endgültig) 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 05/20 08:45 FRA: Geschäftsklima 06/20 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 06/20 09:00 DEU: Videoschalte mit EZB-Chefvolkswirt Philip Lane zur Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) 10:00 DEU: ifo-Geschäftsklima 06/20 11:30 DEU: Anleihe / Laufzeit: 15 Jahre / Volumen: 2,5 Mrd EUR 12:00 DEU: Der "Wirtschaftsweise" Volker Wieland erläutert die jüngste Konjunkturprognose des Sachverständigenrates - per Videoschalte 15:00 BEL: Geschäftsklima 06/20 15:00 USA: FHFA-Index 04/20 15:00 USA: IWF stellt Prognose zur Entwicklung Weltwirtschaft vor 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:00 RUS: Russlands große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges der Sowjetunion über Hitler-Deutschland 10:00 DEU. Fortsetzung im Kapitalanleger-Musterverfahren nach der Übernahmeschlacht zwischen Volkswagen und der Porsche Automobil-Holding 2007/2008 10:00 DEU: Vorstellung BUND-Jahresbericht 2019 und Herausforderungen 2020/2021 10:30 DEU: Online-Pk Verband der Privaten Krankenversicherung (PKV) zur aktuellen Gesundheitspolitik u.a. mit dem PKV-Vorsitzenden Ralf Kantak 12:00 BEL: EU-Kommission stellt Bericht zu zwei Jahren Datenschutzgrundverordnung vor 15:00 DEU: Pk zu Standortkonferenz 2020 zur Situation der Industrie in Deutschland als Online-Video-Konferenz mit Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), BDI-Präsident Dieter Kempf, IfW-Präsident Gabriel Felbermayr und Jörg Hofmann, dem Ersten Vorsitzenden der IG Metall DEU: Mündliche Verhandlung vor dem OVG zum Luftreinhalteplan für die Stadt Kiel USA: US-Präsident Donald Trump emfängt Polens Präsidenten Andrzej Duda im Weißen Haus ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi