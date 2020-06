Stuttgart (ots) - Auf einer Plattform hat die Piratenpartei alternative Vorschläge zur, von mehreren Ministerpräsidenten geforderten, Autokaufprämie gesammelt. [1] Hier nun eine Auswertung der 85 eingebrachten Vorschläge die in 3 Wochen gesammelt wurden.Die 10 am besten bewerteten Vorschläge sind:- Digitalausstattung für Schulen- Kaufprämie für Fahrräder- Mehr Busse und Bahnen- Lohn im Gesundheitssektor [erhöhen]- Vernünftige Sanitäranlagen für alle Schulen- Erneuerbare fördern- Radinfrastruktur ausbauen- Rekommunalisierung der Krankenhäuser- BGE [einführen]- Kulturförderung Die Einreichenden haben dabei ein breites Feld an Vorschlägen eingereicht, von alternativen Verkehrsmitteln über Gastro-Gutscheine bis hin zu Weiterbildungsangeboten."Es freut mich zu sehen, dass dieses Angebot rege genutzt wurde. Es sind zahlreiche gute Vorschläge dabei. Die Politik hat sich mittlerweile für ihr Konjunkturpaket entschieden, dennoch finden hier Regierungsparteien Anregungen aus der Bevölkerung, die auch ernst genommen werden sollten", so Borys Sobieski, Landesvorsitzender.Quellen/Fußnoten[1] http://ots.de/Xw4KhWPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/4632524